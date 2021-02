Digital Transformation per PMI: il webinar gratuito

Quali difficoltà incontrano le PMI nel passaggio al digitale? Un webinar gratuito per scoprirne i vantaggi e le migliori soluzioni per rinnovare l’azienda.

La Digital Transformation è una sfida che le PMI non possono più permettersi di rimandare. Oggi la digitalizzazione è determinante per la crescita di un’impresa, che ha a disposizione questa potente arma per restare competitiva in un contesto economico caratterizzato da molte incertezze. L’adozione di tecnologie digitali nei processi aziendali apporta ovvi benefici, ma a frenare la spinta verso l’innovazione resta il timore di affrontare un investimento che possa non ripagarsi nel breve periodo. Ritagliarsi un budget per la trasformazione digitale, invece, significa da subito migliorare il business, da diversi punti di vista: passare al digitale vuol dire ottimizzare la produzione e ridurre i costi, gestire meglio le informazioni per aumentare le vendite, offrire una customer experience più efficace per clienti più soddisfatti e che quindi tornano ad acquistare.

Digital Transformation: soluzioni a portata di PMI

Introdurre in azienda tecnologie abilitanti sfruttando le opportunità del digitale deve essere l’obiettivo delle imprese di ogni dimensione e di qualsiasi settore. In questo scenario, per quelle più piccole la consulenza a costo zero di esperti del digitale può fare la differenza. E’ proprio a loro che si rivolge il webinar gratuito promosso da Serenissima Informatica (azienda ICT con sede a Padova, dal 1980 fornitore di software gestionali per imprese). Il percorso virtuale “La Digital Transformation per le PMI” – giovedì 18 febbraio dalle ore 11:00 sulla piattaforma Gotowebinar – spiega alle imprese come sfruttare gli strumenti dell’ecosistema Microsoft per rinnovare l’azienda. Esperti di Microsoft, TechData e Serenissima Informatica illustreranno il percorso da compiere per abbracciare il digitale con successo, mostrando le diverse soluzioni a disposizione, in grado di soddisfare ogni specifica esigenza. Ecco in dettaglio i contenuti del programma:

strategia e visione di Microsoft sul tema Digital Transformation per le PMI;

ecosistema Microsoft a disposizione delle aziende italiane;

strategie per abbattere preconcetti (e paure) che ostacolano la trasformazione;

vantaggi delle applicazioni cloud e dei servizi on demand per il business;

focus sulla giornata lavorativa tipica di un’azienda che ha già avviato il suo percorso di trasformazione digitale (Marketing & sales, gestione operativa, gestione produzione e logistica, customer care nel post-vendita e field service).

