Vishing, allarme truffa telefonica con email ed SMS

Con il lavoro da remoto aumenta il rischio di vishing, che associa la truffa telefonica a quella email o sms per carpire informazioni personali.

Si chiama vishing la nuova frontiera delle truffe telefoniche, che con l’aumento del lavoro da remoto si basano su una nuova strategia che prevede voce e phishing via email o sms (da qui nasce il “vishing”). L’obiettivo è quello di indurre una persona a condividere informazioni personali o dell’azienda.

I “vishingattacks” hanno come bersaglio i lavoratori da remoto, presi di mira dagli hacker che utilizzano i nomi dei dipendenti reali per creare storie con l’obiettivo di trarre in inganno le vittime, spingendole a condividere informazioni personali, come le credenziali del proprio conto, le informazioni bancarie o altri dati sull’azienda.

Secondo Check Point Research (CPR), ecco le strategie di attacco di vishing da cui gli e-workers devono difendersi:

gli hacker raccolgono informazioni da LinkedIn e dai Social per determinare quali dipendenti hanno accesso al maggior numero di risorse;

per determinare quali dipendenti hanno accesso al maggior numero di risorse; reclutano persone che possano “impersonare” in modo verosimile un vero dipendente per effettuare chiamate fraudolente;

cambiano regolarmente il numero di telefono di chi chiama per evitare di essere classificati come spam.

Gli attacchi di vishing sono tra le maggiori minacce informatiche che i lavoratori da remoto si trovano oggi ad affrontare

Questi tipi di attacchi sono ormai chiaramente una tendenza preoccupante per il 2020, Lotem Finkelsteen, Manager di Threat Intelligence di Check Point.

Gli attacchi in vishing, secondo Finkelsteen, rafforzano la fase di phishing poiché, ad esempio, la combinazione di una chiamata con un messaggio SMS è in grado di potenziare l’inganno. I lavoratori da remoto, quindi, dovrebbero non sovra-condividere e verificare costantemente l’autenticità di chi si trova dall’altra parte dell’apparecchio telefonico telefono.