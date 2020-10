CNA Roma: servizi digitali per le imprese

Grazie all’accordo siglato tra CNA Roma e Unidata, azienda romana attiva nell’erogazione di servizi di telecomunicazione e legati all’accesso a Internet, le imprese associate possono beneficiare di una rosa di servizi ad hoc per affrontare al meglio la sfida della digitalizzazione.

Secondo quanto previsto dall’intesa, le imprese associate a CNA Roma possono accedere a specifici servizi beneficiando di condizioni agevolate: fornitura di Fibra Ottica FTTH con una velocità di picco fino a 1000 Mbps in download e 300 Mbps in upload, opzione Voce-Ip Centrex con linea telefonica VoIP e sistema di messaggistica Fax Server.

Questo accordo rappresenta per noi il primo passo di un percorso che intendiamo portare avanti con continuità, per sostenere le aziende romane a essere al passo con i tempi e crescere rapidamente sotto il profilo della digitalizzazione – dichiara Michelangelo Melchionno, Presidente della CNA di Roma -. La CNA di Roma si fa interlocutore per avviare percorsi di velocizzazione della digitalizzazione con interlocutori istituzionali, quali Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Comune di Roma. Come abbiamo sperimentato anche durante il periodo del lockdown, l’alfabetizzazione digitale è diventata un tema portante della nostra economia, pena la sopravvivenza delle imprese.