Bonus Cultura su Amazon: guida all’uso

Come funziona il Bonus Cultura da 500 euro concesso ai neo-maggiorenni e come spenderlo su Amazon per acquistare libri, eBook, audiolibri e altri prodotti.

Il Bonus Cultura è un contributo pari a 500 euro che il Governo mette a disposizione dei giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2019, nati quindi nel 2001. Con l’obiettivo di promuovere la cultura tra i neo-maggiorenni, viene concesso un bonus economico da spendere per acquistare libri, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera ma anche biglietti e ingressi per cinema, concerti, musei, eventi culturali, parchi, iniziative di teatro e danza. Per i nati nel 2002, la procedura di avvio è in corso di definizione.

Per beneficiare del Bonus Cultura è necessario registrarsi al sito 18app.italia.it con la propria identità digitale (SPID), in genere entro agosto di ogni anno, spendendo poi il contributo entro il febbraio successivo. La app web 18app è stata creata ad hoc per attivare e gestire il Bonus in modo facile e veloce: gli esercenti possono registrarsi al servizio ed offrire la vendita dei beni previsti dalla normativa, mentre i diciottenni hanno la possibilità di generare i buoni per l’acquisto dei beni offerti dagli esercenti registrati al servizio.

Bonus Cultura: come richiederlo

Per richiedere il Bonus Cultura è necessario registrarsi gratuitamente sulla piattaforma 18app.italia.it utilizzando le credenziali SPID seguendo pochi passaggi, visualizzando in portafoglio individuale con la cifra a disposizione. I beni da acquistare, per un totale non superiore a 500 euro, possono essere generati scegliendo la tipologia di esercente (fisico o online), l’ambito e il tipo di bene da acquistare. È necessario anche indicare l’importo, che sarà scalato dal portafoglio esclusivamente al momento della validazione da parte dell’esercente.

Come usare il Bonus Cultura su Amazon

Amazon fa parte degli esercenti online che permettono di spendere il Bonus Cultura acquistando alcune categorie di prodotti:

libri;

eBook Kindle;

audiolibri;

CD;

vinili;

DVD.

Dopo aver creato un buono relativo a una delle categorie specificate sopra su 18app.italia.it, del valore intero non inferiore a 1 euro, è possibile convertirlo in un codice Amazon attraverso il link visita amazon.bonus18.it (è indispensabile essere in possesso di un account associato ad un metodo di pagamento valido). Una volta ottenuto il codice, è possibile utilizzarlo in fase di acquisto per i prodotti contrassegnati con il logo specifico, inserendolo dove richiesto.

Bestseller Amazon acquistabili con il Bonus Cultura

Come anticipato sopra, il Bonus Cultura convertito in codice Amazon può essere speso per l’acquisto di libri ed eBook Kindle. Ecco una selezione di bestseller.

Manuale di preparazione al Concorso Comune di Roma Tomo I Primo tomo del manuale per prepararsi alla prova preselettiva del concorso indetto dal Comune di Roma. 32,30 € su Amazon 34,00 € risparmi 2 € Manuale di preparazione relativo al Concorso Comune di Roma da 1512 posti (tomo I, Logica RIPAM). Il testo permette di prepararsi alla prova preselettiva per il concorso indetto da Roma Capitale per vari profili professionali (dirigenti, laureati, diplomati). La prova consiste in un test composto da quesiti a risposta multipla diretti a verificare la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale nonché a verificare la conoscenza di materie specialistiche. Il Tomo I, Logica RIPAM, permette di esercitarsi con tutte le tipologie di quiz di logica, dalle più vecchie fino a quelle degli ultimi concorsi 2019-2020, proponendo schede esplicative delle tecniche di risoluzione e oltre 2.500 quiz ufficiali. A completamento dell'opera, un software (accessibile tramite QR-Code) comprendente tutti i quesiti contenuti nel volume e migliaia di quiz ufficiali di logica somministrati negli ultimi concorsi RIPAM 2019-2020.

Manuale di preparazione al Concorso Comune di Roma Tomo II Secondo tomo del manuale per prepararsi alla prova preselettiva del concorso indetto dal Comune di Roma. 32,30 € su Amazon 34,00 € risparmi 2 € Manuale di preparazione relativo al Concorso Comune di Roma da 1512 posti (tomo II, discipline giuridiche). Il testo permette di prepararsi alla prova preselettiva per il concorso indetto da Roma Capitale per vari profili professionali (dirigenti, laureati, diplomati). La prova consiste in un test composto da quesiti a risposta multipla diretti a verificare la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale nonché a verificare la conoscenza di materie specialistiche. Grazie al software online, che contiene i quiz relativi alle discipline giuridiche, è possibile cimentarsi in infinite simulazioni della prova d'esame. Arricchiscono il testo numerose espansioni online di approfondimento.

Elon Musk. Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro fantastico L’interessante biografia di Elon Musk tracciata da Ashlee Vance. 23,65 € su Amazon 24,90 € risparmi 1 € Ashlee Vance, nel suo “Elon Musk. Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro fantastico”, traccia una interessante biografia di Musk dipingendolo come un imprenditore visionario e innovativo, ripercorrendone le tappe del successo che lo hanno portato a fondare anche PayPal, SpaceX e SolarCity. Il testo è frutto di una lunga conversazione tra l’autore e Musk, con il contributo di numerose interviste raccolte tra le persone vicine al personaggio. Dal volume emerge il ritratto di un uomo dalla personalità complessa che ha trasformato l’industria americana, stravolgendo più settori in un colpo solo: basti pensare alle ultime ‘invenzioni’ come Hyperloop o le autostrade sotterranee.

Vendere tutto. Jeff Bezos e l'era di Amazon Brad Stone racconta l’incredibile scalata al successo del carismatico fondatore e leader di Amazon, Jeff Bezos, dagli esordi al successo mondiale. 16,05 € su Amazon Il volume di Brad Stone può essere definito come la biografia dell'Internet company che ha lanciato e vinto una delle prime e più grandi scommesse sul Web, cambiando per sempre il modo di leggere e di fare shopping grazie al suo fondatore Jeff Bezos. Il testo è disponibile in edizione cartacea con copertina flessibile.

Professione Social Media Manager Il manuale di Veronica Gentili che delinea le regole d’oro per rendere i Social media vere risorse di business. 23,65 € su Amazon 24,90 € risparmi 1 € “Professione Social Media Manager. Strategie, tattiche e strumenti per i professionisti del Social Media Marketing” è il testo di Veronica Gentili che spiega passo dopo passo come diventare un Social Media Manager professionista e distinguersi dalla concorrenza. Il manuale tocca diversi argomenti, dalle regole d'oro per rendere i Social Media vere risorse di business, alla gestione del cliente e del preventivo, fino alla produzione del Social Media Plan. Basata sugli anni di esperienza diretta sul campo dell'autrice, l'opera è utile sia per chi vuole intraprendere la carriera nel settore sia per chi già ci lavora da tempo ma vuole migliorare le proprie performance e apprendere tecniche collaudate.