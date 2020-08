Italian Gallery SG per il business online

Al via il progetto e-commerce Italian Gallery SG per favorire l’accesso delle imprese italiane nei mercati asiatici.

Made in Italy con Amazon e ICE fino a dicembre 17 Luglio 2020 I mercati asiatici rappresentano uno sbocco molto proficuo per le aziende italiane, che possono sfruttare le potenzialità dell’e-commerce per raggiungere i consumatori oltreconfine e ampliare il business Made in Italy.

Il nuovo progetto e-commerce promosso dalla Camera di Commercio italiana di Singapore (Italian Chamber of Commerce Singapore – ICCS) si propone di favorire l’accesso ai mercati asiatici da parte delle imprese della Penisola: Italian Gallery SG, infatti, combina competenze territoriali, di mercato, normative e logistiche per aiutare concretamente il mondo imprenditoriali italiano.

La Camera è in grado di facilitare le procedure normative, logistiche e finanziarie di quelle aziende che pur essendo interessate al mercato asiatico non ne conoscono direttamente players e abitudini di mercato: sono 22 le imprese nazionali con oltre 40 prodotti nazionali su piattaforme partner singaporesi.

Sono aziende di piccole e medie dimensioni attive nei più diversi settori merceologici. La camera suggerisce in particolare prodotti Food& Beverage, arredamento, prodotti per la casa, prodotti di cosmesi e Pet Food.

ICCS, che rappresenta circa 200 associati tra aziende italiane attive nel Sud Est Asiatico, aziende singaporesi con interessi in Italia, aziende internazionali presiedute da Manager italiani e soci individuali (prevalentemente professionisti italiani), conta 5 Comitati operativi presieduti su base volontaria da rappresentanti di aziende leader dei rispettivi settori: Finance (SMBC), Shipping (Fratelli Cosulich), Professionals (Studio GOP), Farma (Gruppo Petrone) e Design (Technogym).