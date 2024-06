Elezioni 8-9 giugno: come rifare subito la tessera elettorale

Ecco come ottenere una nuova tessera elettorale esaurita, scaduta o smarrita anche il giorno delle elezioni, per potersi recare alle urne e votare.

In vista del voto dell’8-9 giugno per le Europee 2024, le Amministrative in circa 3.700 comuni e le Regionali in Piemonte, sono in molti cittadini a ritrovarsi senza una tessera elettorale valida, che è invece essenziale per votare assieme al documento d’identità valido.

Senza la tessera non è infatti possibile accedere alle urne sabato 8 giguno dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23.

Quindi, è fondamentale verificarne la validità prima delle elezioni in vista delle imminenti votazioni e, se necessario, provvedere quanto prima al suo rinnovo o duplicato.

Validità e rinnovo della tessera elettorale

Inviata al cittadino al compimento della maggiore età, la tessera elettorale non ha scadenza ma può smettere di essere valida in alcune circostanze:

se è danneggiata al punto da non consentire l’identificazione del titolare;

al punto da non consentire l’identificazione del titolare; se ha esaurita nei suoi 18 spazi disponibili per i timbri di voto;

nei suoi 18 spazi disponibili per i timbri di voto; dopo un cambio di di residenza, se il Comune non ha ancora inviato la nuova con i dati aggiornati.

Come richiedere il duplicato della tessera elettorale

Elezioni Europee 8-9 giugno 2024: regole e casi particolari 25 Aprile 2024 In caso di smarrimento, furto, usura o mancato ricevimento, è dunque necessario richiedere un duplicato. Come? Recandosi presso l’ufficio elettorale del proprio Comune di residenza e presentando un documento di identità valido.

Sarà necessario compilare e firmare un atto di notorietà, dopodiché si otterrà subito il duplicato. In molti comuni, infatt, il rilascio è immediato.

Tuttavia potrebbe essere fissata una data successiva per il ritiro. E, se non è possibile presentarsi di persona, si può delegare un familiare o un terzo con una delega firmata.

Rinnovo tessera per esaurimento o cambio di residenza

La stessa procedura di rinnovo si applica in caso di esaurimento degli spazi della tessera o di cambio di residenza.

Se la nuova tessera elettorale non è stata ancora consegnata, è necessario recarsi all’ufficio elettorale per richiederla.

Cosa fare in caso di furto della tessera elettorale

Se si sospetta che la tessera elettorale sia stata rubata, è necessario denunciare il furto alla polizia, ai carabinieri o alla polizia municipale.

Con la denuncia di smarrimento, ci si deve poi recare al Comune di residenza per richiedere il duplicato.

Cosa fare senza tessera elettorale il giorno delle elezioni

Elezioni 8-9 giugno: sconto trasporti per chi deve votare 4 Giugno 2024 Il rinnovo della tessera elettorale può essere effettuato anche in prossimità del giorno delle elezioni. Tuttavia, è consigliabile non aspettare l’ultimo momento per evitare lunghe code.

Come raccomandato nelle FAQ sulle elezioni del Ministero dell’Interno, è opportuno recarsi per tempo all’ufficio elettorale per evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente precedenti le elezioni.

Come votare senza tessera elettorale

In casi specifici, chi ha perso la tessera elettorale o gli è stata rubata può votare anche senza di essa. Secondo le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, l’ammissione al voto può avvenire, previa verifica dell’iscrizione nelle liste elettorali, tramite un attestato sostitutivo.

L’elettore può presentarsi con una sentenza o un’attestazione del sindaco, e il presidente del seggio annota sulla sentenza, sull’attestazione o sull’attestato che l’elettore ha votato, aggiungendo la propria firma e il bollo del seggio.

In caso di… …come procedere Tessera smarrita o rubata Denunciare il furto e richiedere il duplicato al Comune Tessera esaurita Richiedere il duplicato al Comune Cambio di residenza Il Comune invia una nuova tessera con i dati aggiornati Mancata ricezione della tessera Richiedere il duplicato al Comune Voto senza tessera Presentarsi con sentenza o attestazione del sindaco

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Ministero dell’Interno (speciale elezioni) e le linee guida pubblicate dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.