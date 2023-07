Duplicato tessera sanitaria minori: istruzioni dal Fisco

Novità sui codici tributo F24: il Fisco ripristina quello per il recupero in compensazione degli acconti TFR e sopprime i codici dei versamenti INPGI.

Guida alla consultazione del Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate: come accedere, quali i servizi online offerti e come delegare un professionista.

Il Fisco rende note le istruzioni tecniche per le spese sanitarie da usare nella precompilata 2024, considerando la nuova platea di soggetti coinvolti.

A cosa serve il certificato della situazione reddituale e come inviare la richiesta al Fisco, utilizzando il modello apposito e ritirandolo allo sportello.

Falsi annunci di rimborsi fiscali: in corso una nuova truffa via SMS segnalata dall’Agenzia delle Entrate, ai danni dei contribuenti: ecco come funziona.