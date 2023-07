Obbligo di Gestione Separata: pioggia di avvisi INPS

In arrivo gli avvisi INPS con l'invito all'iscrizione alla Gestione Separata per i parasubordinati e ai professionisti senza cassa: regole e procedura.

Come annunciato con Messaggio 2298/2023, l’INPS sta provvedendo a inviare gli avvisi di iscrizione alla Gestione Separata ai parasubordinati e professionisti senza cassa, fornendo le indicazioni del caso per completare la procedura in autonomia.

Obbligo di iscrizione in gestione separata INPS

Gestione Separata INPS: iscrizione e aliquote 2023 2 Febbraio 2023 L’invito dell’INPS alla regolarizzazione si rivolge ai professionisti senza cassa di previdenza, ai lavoratori autonomi occasionali che superano la soglia reddituale di cinquemila euro annui e ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, tutti obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata.

Come specificato dall’Istituto, la mancata iscrizione non prevede sanzioni per il contribuente, tuttavia potrebbe verificarsi una qualche discrepanza tra i contributi effettivamente versati e l’estratto conto contributivo.

In mancanza della domanda, infatti, sull’Estratto conto viene indicata la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati.

Come iscriversi online alla GS INPS

Per inoltrare la domanda di iscrizione alla Gestione Separata come “Parasubordinato”, è necessario collegarsi al sito dell’INPS ed accedere al servizio “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata” (se collaboratore coordinato e continuativo, o lavoratore autonomo occasionale, o amministratore, ecc.), inserendo i propri dati. Per inoltrare la domanda da libero professionista, si deve accedere all’omonimo servizio.

La procedura INPS da seguire è dunque la seguente:

“Iscrizione liberi professionisti – Domanda di iscrizione alla Gestione Separata per i liberi professionisti”;

“Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata – Domanda di iscrizione alla Gestione Separata a cittadini che fanno parte ad una delle categorie di lavoratori parasubordinati”.

La posizione contributiva verrà aggiornata entro 24/48 ore e sarà visibile sull’Estratto conto con l’inizio di contribuzione corretto.