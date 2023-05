Dichiarazione online per l’imposta di soggiorno

Dichiarazione tassa di soggiorno: compilazione e trasmissione tramite applicativo web disponibile nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate.

Da lunedì 8 maggio, invio online della dichiarazione sull’imposta di soggiorno dovuta per l’anno 2022, attraverso il nuovo servizio disponibile in area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (“Servizi” > “dichiarazioni” > “dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”).

Tassa di soggiorno 2023: new entry e aumento tariffe in Italia 20 Marzo 2023 L’imposta di soggiorno può essere introdotta dai Comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. A pagare sono gli ospiti delle strutture ricettive situate nel territorio.

I gestori delle strutture e i mediatori che incassano canoni per locazioni brevi sono tenuti a presentare la dichiarazione, essendo i soggetti che in prima persona riscuotono i corrispettivi del tributo locale eventualmente delegando un intermediario abilitato al “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il modello è lo stesso dello scorso anno, (qui istruzioni e specifiche tecniche).