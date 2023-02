Artigiani e Commercianti: cartelle e avvisi bonari nel Cassetto previdenziale INPS

Cassetto previdenziale INPS per Artigiani e Commercianti: servizi e informazioni sullo stato dei versamenti contributivi e dei debiti pendenti.

Il Cassetto previdenziale è la sezione del sito INPS riservata agli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e ai loro intermediari. Da questo spazio virtuale, accessibile tramite credenziali di autenticazione digitale personali, è possibile visualizzare la propria posizione anagrafica e conoscere la propria situazione debitoria/creditoria e quella assicurativa (estratto conto previdenziale).

Sanatoria avvisi bonari: calcolo sanzioni e interessi legali 25 Gennaio 2023 Dal Cassetto previdenziale INPS per Artigiani e Commercianti è anche possibile visualizzare l’elenco dei propri versamenti e sapere se esistono irregolarità contributive, iscrizioni a ruolo (estratto cartelle/avvisi di addebito) o avvisi bonari ricevuti.

Per la consultazione, il percorso da seguire è il seguente:

“Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”

In vista della scadenza di fine aprile 2023 per l’adesione alla definizione agevolata prevista dalla tregua fiscale in Manovra, la consultazione del Cassetto previdenziale INPS è il primo passo per capire quali debiti è possibile rottamare con sanzioni ridotte e termini agevolati di pagamento.

Servizi INPS online per Artigiani e Commercianti

Dal loro cassetto previdenziale, gli iscritti alle gestione dei commercianti e degli artigiani accedono a numerosi servizi:

istanza di dilazione amministrativa;

richiesta di cancellazione Gestione Commercianti solo per alcune categorie (affittacamere, ostetriche, ecc.);

richiesta di compensazione contributiva;

richiesta di iscrizione Gestione Commercianti solo per alcune categorie (affittacamere, ostetriche, ecc.);

richiesta di riduzione contributiva;

richiesta di riduzione sanzioni;

richiesta di rimborso;

richiesta di variazione data inizio attività;

congedo parentale lavoratori autonomi;

deleghe indirette per artigiani, commercianti;

gestione deleghe per accesso ai servizi per artigiani e commercianti.

Per accedere al cassetto previdenziale, clicca qui