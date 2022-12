Sul Portale delle Famiglie INPS nuovi servizi per la genitorialità

Portale delle famiglie: nuovi servizi sulla piattaforma integrata per la genitorialità, con l'integrazione delle prestazioni di maternità e paternità.

Sul Portale delle Famiglie disponibile sul sito INPS è disponibile una nuova funzionalità per le prestazioni della maternità, integrando lo storico delle prestazioni fruite.

In particolare, il nuovo servizio sul portale integrato a quello INPS, permette di consultare direttamente dal Portale le proprie domande relative a congedi parentali anche a ore, congedi di maternità e di paternità, assegno di maternità per i lavori atipici e discontinui (maternità dello Stato) e riposi giornalieri (allattamento).

Sul Portale delle Famiglie erano già disponibili anche i dati sull’Assegno unico e universale (AUU) per i figli, sul bonus asilo nido, l’assegno temporaneo per i figli minori, l’assegno di natalità (bonus bebè), il bonus baby-sitting e i centri estivi.

Il Portale offre infine alcuni simulatori per le prestazioni del bonus nido e dell’AUU, per stimare l’importo spettante in base al valore ISEE.

=> Calcolo Assegno Unico

L’accesso tramite sito istituzionale (www.inps.it) richiede come di consueto SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta entranti, dalla bacheca è possibile consultare il proprio profilo (dati anagrafici, ultimo ISEE presentato, minori a carico) e le prestazioni a cui si può avere diritto per ciascun soggetto indicato nel proprio nucleo familiare.

Il link diretto al portale è https://serviziweb2.inps.it/AS0207/PortaledelleFamiglie/.