Assegno Unico figli: domanda e simulazione importo su App INPS Mobile

Sulla App INPS Mobile approda il servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”: domanda con SPID, simulazione importo senza autenticazione.

Al via la funzionalità dell’app INPS Mobile che permette non soltanto di inoltrare la domanda per l’Assegno Unico e Universale ma anche di simulare l’importo dell’assegno spettante in base ad ISEE, numero di figli e condizioni del nucleo familiare.

Assegno Unico figli, ultima chiamata per gli arretrati 28 Giugno 2022 Come per le prestazioni richieste tramite portale web, anche con l’applicazione per smartphone si accede al servizio tramite credenziali personali, in questo caso SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica). Per accedere al servizio da dispositivi mobili come cellulari e tablet bisogna prima installare l’app “INPS Mobile” e poi, dalla home page, selezionare “Assegno unico e universale per i figli a carico”. Una volta dentro al proprio profilo e dentro la funzione Assegno Unico, si potrà anche consultare o stato della pratica riferita alla domanda presentata.

=> Calcolo importo Assegno Unico

All’interno dell’applicazione è presente anche la funzione di simulazione dell’importo. In questo caso non serve neanche autenticarsi.

L’assegno unico spetta per ogni figlio a carico fino al compimento del 21° anno di età (se studia) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo varia in base alla condizione economica del nucleo familiare, all’età e al numero dei figli, nonché di eventuali situazioni di disabilità. Per chi non presenta l’ISEE o se supera la soglia dei 40mila euro calcolati in base all’Indicatore, l’importo dell’assegno unico si attesta sui valori minimi (50 euro a figlio).

Tutti i dettagli nel messaggio n. 2925 del 22 luglio 2022.