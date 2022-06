Anche l'ISEE sull'App Mobile INPS, per accedere ai servizi dell'Istituto di previdenza anche da smartphone: come funziona e quali funzionalità prevede.

L’App INPS Mobile è lo strumento rapido per la consultazione dei servizi e delle informazioni online sul portale dell’Istituto di previdenza e nella propria area riservata, in questo caso accessibili con SPID o di CIE (Carta Identità Elettronica).

L’ultima novità è l’integrazione al suo interno del servizio Consultazione ISEE per scaricare e visualizzare l’ultima attestazione in corso di validità. Ma i servizi disponibili sono davvero numerosi. Vediamo in dettaglio quali sono e come accedervi.

Funzionalità App INPS Mobile

INPS Mobile è fruibile in base a diverse tipologie di utenza (lavoratori, famiglia, pensionati, disoccupati/inoccupati e lavoratori sospesi) per l’accesso a numerosi servizi di consultazione e invio documentazione. È possibile scaricarla gratuitamente, dispositivi Apple e Android.

Con l’App Mobile dell’INPS si accede a molti servizi di particolare utilità. Ad esempio, consente di consultare lo “Stato pagamenti” e lo “Stato domanda”, acquisendo informazioni circa le istanze presentate (ad esempio per il Reddito di Cittadinanza o altre prestazioni si sostegno al reddito, ma anche la domanda o il cedolino pensione), senza doversi recare presso gli sportelli di delle sedi territoriali.

Servizi INPS disponibili

Per promuovere alcune funzionalità di uso più frequente, sono disponibili anche alcuni servizi con notifica push (Cassetta Postale, Esiti Domande NASpI , INPS Risponde, Stato Domanda, Pagamenti Lavoratori Domestici e Stato Pagamenti).

Ecco la lista completa dei servizi disponibili sull’App INPS Mobile, a cui si aggiunge adesso anche la Consultazione ISEE. In alcuni casi servono le credenziali di accesso.

Senza autenticazione

Simulazione Calcolo Contributi Lavoro Domestico;

INPS Risponde;

Sportelli di Sede;

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

Con autenticazione

Estratto Conto Contributivo;

Cassetta Postale;

Estratto Conto Datore Lavoro Domestico;

Stato Pratiche Gestione Dipendenti Pubblici;

Cedolino Pensione;

Domande Web di Pensione Gestione Dipendenti Pubblici;

Pagamento Riscatti Ricongiunzioni e Rendite;

Pagamento Lavoratori Domestici;

Cassetto Previdenziale Aziende;

Consultazione Domande ANF Lavoratori Domestici;

Esito Domande di Pensione;

Consultazione Domande ANF Gestione Separata;

Stato Domanda;

Stato Pagamenti;

INPS Risponde;

Certificato di Pensione (modello ObisM);

Certificazione Unica;

Quota Cedibile Pensione;

Consultazione Red Est;

Gestione Notifiche;

Esiti Domande Disoccupazione Agricola;

La mia Pensione (Previsione per i lavoratori);

Bonus Nido;

Esiti Domande NASpI ;

; Premio Nascita;

CIP – Consultazione Info Previdenziali;

Consultazione Domande ANF Pagamenti Diretti per Aziende;

Consultazione Reddito/Pensione di Cittadinanza;

Simulatore ISEE per Reddito/pensione di cittadinanza;

per Reddito/pensione di cittadinanza; Verifica Verbale Invalidità Civile; Gestione 730/4.