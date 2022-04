Estrazione Lotteria Scontrini 28 aprile: i codici vincenti

Estrazione della Lotteria degli Scontrini del 28 aprile 2022: tutti i codici vincenti, come partecipare alla riffa di Stato e riscuotere i premi.

Pubblicati sul sito della Lotteria degli Scontrini i codici dei biglietti vincenti all’estrazione del 28 aprile 2022. Si tratta della consueta estrazione settimanale che mette in palio 15 premi per acquirenti ed esercenti. Su PMI.it è possibile consultare, come ogni settimana, i risultati delle estrazioni della Lotteria Nazionale degli Scontrini. Vediamo quindi quali sono stati gli ultimi codici estratti.

Estrazione Lotteria Scontrini 21 aprile

All’estrazione settimanale della Lotteria Nazionale degli Scontrini del 28 aprile hanno partecipato gli scontrini trasmessi e registrati dal 18 aprile al 24 aprile 2022. Ricordiamo che per vincere i premi della riffa di Stato basta presentare alla cassa il codice della Lotteria e pagare gli acquisti effettuati in negozio con metodi cashless.

Estrazione settimanale: i codici vincenti

Di seguito i 15 codici vincenti settimanali dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini del 28 aprile 2022:

1232-0009 99SEA001974 00480004;

1044-0195 99SEA003101 00260001;

1497-0168 53SNS301218 67080006;

0882-0153 72MU1083903;

1248-0012 53MN2013397;

1117-0004 53SNS302522 00590016;

1095-0112 99MEY032668;

1435-0031 53SNS301065 01370002;

1192-0240 3BSDP000668 04300001;

1033-0101 53SNS302526 00630016;

1224-0101 88S25000514 80190004;

1533-0224 99MEX021194;

1296-0042 99MEY023571;

0421-0058 53SNS302948 03880003;

0982-0086 99SEA003273 10220001.

Chi ha vinto la Lotteria degli Scontrini?

L’eventuale vincita può essere verificata autonomamente, consultando i codici estratti, su PMI.it o sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it, oppure controllando eventuali messaggi nell’area riservata del portale (accessibile con identità SPID, CIE o CNS) o al recapito indicato in fase di registrazione. A tale indirizzo, infatti, l’Agenzia delle Entrate comunica ai vincitori la possibilità e le modalità di riscossione del premio. Dal momento della comunicazione si hanno 90 giorni per richiedere il premio assegnato che altrimenti viene versato all’Erario.