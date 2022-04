Estrazione Lotteria Scontrini 21 aprile: i codici vincenti

Estrazione Lotteria Scontrini 21 aprile 2022: tutti i codici risultati vincenti, in palio premi per acquirenti ed esercenti.

Ecco i codici dei biglietti vincenti all’estrazione del 21 aprile 2022 della Lotteria degli Scontrini, con in palio i consueti premi per acquirenti ed esercenti.

Con la diciassettesima estrazione settimanale dell’anno, la quarantaseiesima dal suo esordio, la Lotteria Nazionale dei pagamenti elettronici ha assegnato 15 premi da 25mila euro per chi ha effettuato acquisti in negozio pagando con metodi cashless e altrettanti da 5mila euro per gli esercenti che hanno emesso gli scontrini risultati vincitori.

I risultati delle estrazioni della riffa di Stato, che ricordiamo avvengono il giovedì, possono essere consultati ogni settimana su PMI.it. Vediamo gli ultimi codici estratti il 21 aprile.

Estrazione Lotteria Scontrini 21 aprile

Alle estrazioni settimanali della Lotteria Nazionale degli Scontrini partecipano gli scontrini trasmessi e registrati dal lunedì alla domenica (fino alle ore 23:59) della settimana precedente. Questo significa che, all’estrazione del 21 aprile, hanno partecipato gli acquisti registrati dal’11 aprile al 17 aprile 2022.

Estrazione settimanale: i codici vincenti

Di seguito i 15 codici vincenti settimanali dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini del 21 aprile 2022:

1003-0127 3BIWB006914;

1228-0006 99MEY022595;

1003-0106 3BSDP001146 90900013;

0701-0045 53MN2021763;

1006-0106 3BSDP001196 00200010;

0969-0012 99MEY045766;

0806-0018 99MEX082628;

0954-0003 99MEX200904;

0971-0082 3BSDP001650 00380003;

1335-0078 96MKR000909;

0959-0039 99MEX040640;

1063-0023 53SNS303363 30900008;

1452-0171 53SNS303292 00310016;

1183-0099 2CITP000606;

1219-0013 88S25000942 09802072.

Estrazione Lotteria: come verificare la vincita

Per controllare la vincita è possibile consultare i codici estratti, su PMI.it o sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it, eventualmente accedendo all’area riservata con identità SPID, CIE o CNS. In ogni caso è previsto che i vincitori ricevano un’email per posta elettronica certificata, PEC, da parte dell’Agenzia delle Entrate, oppure una raccomandata, al recapito indicato in fase di registrazione. Entro 90 giorni bisognerà richiedere il premio assegnato, altrimenti verrà versato all’Erario.