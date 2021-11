Terza dose vaccino Covid per over 40: come prenotarsi in Lombardia

Dal 18 novembre gli over 40 possono prenotare la terza dose di vaccinazione anti-Covid: ipotesi somministrazioni nella GDO e stazioni metro.

Dal 18 novembre i cittadini lombardi over 40 possono prenotare la terza dose di vaccino Covid, effettuando la procedura direttamente sul portale di Poste Italiane. L’annuncio arriva dal coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, che ha sottolineato come le prenotazioni siano aperte per coloro che hanno eseguito la seconda dose da almeno 180 giorni.

Lombardia: terza dose anche per vaccinati all'estero 12 Novembre 2021 I punti vaccinali già attivi resteranno aperti anche durante le festività natalizie. Per quanto riguarda le prenotazioni delle terze dosi per gli over 40, è necessario seguire le istruzioni riportate nel portale ufficiale.

Stando alle anticipazioni rese note da Bertolaso, inoltre, la Regione pensa di coinvolgere la Grande distribuzione organizzata per accelerare ulteriormente la somministrazione delle terze dosi. Nei prossimi giorni, infatti, sarà pubblicata una manifestazione di interesse rivolta alle grandi catene e ai centri commerciali.

Con l’inizio della fase massiva delle terze dosi a partire dal primo dicembre – ha continuato Bertolaso – ci prepariamo agli scenari più diversi. Siamo pronti a vaccinare anche 60/70.000 persone al giorno.

Anche le stazioni della metropolitana, compatibilmente con la logistica, potrebbero essere coinvolte nella campagna vaccinale legata alle dosi booster.