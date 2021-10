Vaccin Covid: terza dose over 80 Lazio, ecco come prenotarsi

Gli over 80 residenti in Lazio possono prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid: a disposizione hub, farmacie e medici di famiglia.

La Regione Lazio ha avviato la terza dose di vaccino Covid agli over 80, cittadini nati a partire dal 1941 che hanno ricevuto la seconda dose dopo il 31 marzo 2021. Le prenotazioni sono attive a partire da 6 ottobre e per questa categoria di persone sarà possibile effettuare la somministrazione con uno qualsiasi dei due vaccini a m-RNA autorizzati in Italia, vale a dire Pfizer e Moderna, indipendentemente da quello utilizzato durante la prima e seconda dose.

Vaccino Covid e influenzale assieme: come prenotare 5 Ottobre 2021 Secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute, la terza dose di vaccino può essere somministrata solo se sono passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall’ultima somministrazione. È possibile vaccinarsi presso i diversi punti di somministrazione presenti sul territorio, oppure presso le farmacie aderenti e i medici di famiglia. È necessario avere a disposizione la propria Tessera Sanitaria.

Utilizzando la piattaforma di prenotazione, inoltre, si riceverà un SMS come promemoria 72 ore prima dell’appuntamento prenotato. Per quanto riguarda gli over 80 che sono stati vaccinati a domicilio, invece, la prenotazione online non è richiesta poiché saranno contattati dalle Asl competenti. La Regione ha attivato un canale telefonico dedicato per ricevere assistenza in fase di prenotazione o comunicare eventuali disdette: il numero 06 164161841 è attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00.