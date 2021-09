Dichiarazione dei redditi 2021, entro il 30 settembre si presenta il Modello 730, anche in versione precompilata: calendario, novità e istruzioni.

Dichiarazione dei redditi precompilata verso la prima fondamentale scadenza 2021: quella del 30 settembre per l’invio del Modello 730, tramite l’apposito sito web dell’Agenzia delle Entrate. Si può procedere direttamente, tramite CAF o professionista delegato. Anche quest’anno è possibile scegliere la compilazione assistita del modello, per i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nel Quadro E del 730, anche per le spese di familiari a carico.

Dichiarazione precompilata, come si accede 27 Aprile 2021 Il Modello può essere convalidato così com’è (accettato senza modifiche) oppure integrato. In caso di accettazione diretta delle dichiarazioni, ma anche in caso di modifiche effettuate attraverso intermediari fiscali che appongono poi il visto di conformità, non si viene sottoposti al controllo documentale da parte dell’Agenzia sulla dichiarazione dei redditi presentata, ferme restando le responsabilità del caso e l’obbligo di conservazione dei documenti per le detrazioni d’imposta.

Ricordiamo che le detrazioni IRPEF al 19% spettano solo nel caso in cui le spese siano state sostenute con sistemi di pagamento tracciabili, ad eccezione di quelle sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e di quelle relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, che possono essere portate in detrazione anche se pagate in contanti.

Novità del Modello 730/2021

Come di consueto, il modello contiene precaricati molteplici informazioni, compresi molti degli oneri detraibili e deducibili già calcolati, sulla base di dati inviati all’Anagrafe tributaria. Il modello 730/2021 è caratterizzato da una maggiore quantità di dati precompilati in relazione proprio alle spese detraibili, come ad esempio quelle per istruzione scolastica. Nel Modello 730/2021, che si trasmette entro il 30 settembre, segnaliamo alcune nuove voci che quest’anno trovano posto tra gli oneri deducibili e le detrazioni spettanti.

Con l’accettazione diretta o con l’integrazione di questi dati, è possibile ottenere in tempo reale la riliquidazione delle imposte e la determinazione del rimborso spettante o dell’importo a debito.

Prossime scadenze 2021

Il 26 ottobre è l’ultimo giorno per presentare il 730 integrativo.

è l’ultimo giorno per presentare il 730 integrativo. Il 10 novembre è l’ultimo giorno per presentare il 730 correttivo tramite web.

è l’ultimo giorno per presentare il 730 correttivo tramite web. Il 30 novembre è il termine di presentazione del Modello Redditi PF (Persone Fisiche).

è il termine di presentazione del Modello Redditi PF (Persone Fisiche). Il 10 dicembre è l’ultimo giorno per il Redditi precompilato e d il Redditi correttivo del 730.