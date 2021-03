Modulo domanda Reddito di Emergenza: come è fatto

Rinnovo Reddito di Emergenza, richiesta entro aprile: come si compilerà il modulo di domanda di REm predisposto dall'INPS con apposito servizio online.

Ancora attesa l’attivazione della procedura INPS per poter inoltrare la richiesta delle tre nuove mensilità di sussidio REm (Reddito di Emergenza), la misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) all’articolo 82 e poi rinnovata dal Decreto Sostegni per il 2021, per supportare i nuclei familiari che versano ancora in condizioni di difficoltà economica a causa dall’emergenza COVID-19. Non è previsto alcun automatismo e quindi, per ottenere il rinnovo REm, è necessario fare domanda all’INPS entro il 30 aprile tramite apposita procedura, sia per chi ne aveva già beneficiato in passato sia per i nuovi aspiranti percettori. Il reddito di riferimento questa volta è quello di febbraio 2021 e sono previste soglie di reddito più favorevoli per chi vive in affitto (soglia massima aumentata di un dodicesimo del canone annuale).

Come si accede alla procedura di richiesta REm

Il servizio per la domanda 2021 non è ancora attivo, in attesa di aggiornamento della procedura. Come di consueto, richiederà l’accesso tramite proprie credenziali: PIN dispositivo, SPID, CIE, o CNS. Una volta inserite, si aprirà una pagina che illustra nel dettaglio la normativa relativa al Reddito di Emergenza. Al momento di presentazione della domanda è necessario aver sottoscritto una dichiarazione ISEE ordinaria in corso di validità.

A sinistra della schermata, i manuali sul REm ed i tutorial per eseguire correttamente la procedura per inoltrare l’istanza. Cliccando su “Gestione domanda” si aprirà un menù a tendina con due opzioni: “Acquisizione” e “Lista domande ed esiti”.

Modulo domanda REm: come si compila

Cliccando su “Acquisizione” si accede al modulo di domanda, che si compone di tre quadri. Cliccando su “Continua”, si accede al “QUADRO A – DATI DEL RICHIEDENTE E DEL TUTORE”, nel quale vanno inseriti i propri dati anagrafici, necessari per la verifica dei requisiti richiesti. Vanno inseriti anche i dati del tutore se la domanda è presentata in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale.

In alto il servizio propone diverse opzioni:

“Salva bozza”, per salvare i dati inseriti e completare la compilazione della domanda in un secondo momento;

“Esci”, per uscire dal servizio;

“Continua”, per continuare la compilazione della domanda, accedendo al Quadro successivo (solo se sono stati compilati tutti i campi obbligatori, altrimenti il servizio chiederà di farlo, prima di procedere oltre).

Al “QUADRO B – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE E MODALITÀ DI PAGAMENTO” bisogna dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per accedere al REm, l’eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti in stato detentivo e/o componenti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica e scegliere la modalità di pagamento, tra bonifico domiciliato (pagamento in contanti allo sportello delle Poste, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente), libretto postale e bonifico bancario/postale.

Nella barra in alto da questa schermata in poi è anche possibile tornare indietro, al quadro precedente. Cliccando su “Continua” si accede invece al “QUADRO C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE” in cui bisogna leggere e accettare l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e cliccare nella barra superiore sul pulsante “Conferma” per terminare la procedura ed inoltrare la domanda di REm.

La domanda può essere inviata anche avvalendosi dell’assistenza di CAF e patronati. A breve è attesa la circolare attuativa, con le indicazioni di dettaglio relative alla disciplina della misura. Il link per la domanda (ma la procedura non risulta ancora aggiornata ai requisiti 2021) è raggiungibile da questa pagina https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53736