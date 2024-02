Mobilità docenti 2024, domande al via: calendario e istruzioni

Calendario domande e scadenze per la richiesta di mobilità nell’anno scolastico 2024-2025: istruzioni per docenti, educatori e personale ATA.

Con l’ordinanza n. 30/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato il via alle procedure di mobilità nella Scuola per l’anno 2024-2025, in riferimento al personale docente, al personale educativo e a quello ATA.

L’ordinanza riporta i termini per la presentazione della domanda di mobilità, che variano per il personale docente, educativo e ATA ma anche per gli insegnanti di religione cattolica.

In base al calendario, le richieste di mobilità devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

personale docente : domande dal 26 febbraio al 16 marzo 2024. Esiti pubblicati il 17 maggio 2024;

: domande al 16 marzo 2024. Esiti pubblicati il 17 maggio 2024; personale educativo : domande dal 28 febbraio al 19 marzo 2024. Esiti pubblicati il 22 maggio 2024;

: domande al 19 marzo 2024. Esiti pubblicati il 22 maggio 2024; personale ATA : domande dall’8 marzo al 25 marzo. Esiti pubblicati il 27 maggio 2024;

: domande al 25 marzo. Esiti pubblicati il 27 maggio 2024; docenti di religione cattolica: domande dal 21 marzo al 17 aprile 2024. Esiti pubblicati il 30 maggio 2024.

Fatta eccezione per gli insegnanti di religione cattolica, che hanno a disposizione un modello di domanda ad hoc (disponibile qui), tutti gli altri soggetti coinvolti possono compilare e inoltrare le domande di mobilità sul portale del MIM nella sezione dedicata alle Istanze on line. Per accedervi, bisogna registrarsi.

Per la compilazione della domanda bisogna seguire i passaggi indicate nelle apposite guide disponibili nel portale stesso.

NB: entro le scadenze indicate, si può anche modificare una domanda già inviata.