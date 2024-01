Concorso 2024 Ministero degli Esteri: a bando 381 posti

Nuoco concorso MAECI per reclutare complessivamente 381 diplomati: online il bando con i requisiti, domande per la selezione entro il 26 gennaio.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha indetto un nuovo concorso volto a selezionare 381 unità di personale, da impiegare a tempo pieno e determinato nei ruoli non dirigenziale.

Il bando, pubblicato sul portale InPA, è finalizzato a reclutare complessivamente 381 risorse così ripartite:

281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC);

100 unità con il profilo di assistente informatico, telecomunicazione e cifra (Codice TLC).

Per partecipare al concorso è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Il concorso prevede una prova scritta, una prova orale e una prova facoltativa in lingua straniera, riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta. È anche prevista la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso, solo a seguito dell’espletamento della prova orale e dell’eventuale prova facoltativa in lingua straniera.

Per partecipare alla selezione pubblica è necessario inviare la propria candidatura attraverso il portale InPA, entro il 26 gennaio 2024.