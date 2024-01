Ministero Agricoltura: concorsi per 462 posti

Sul portale InPa due nuovi concorsi indetti dal Ministero dell’Agricoltura per reclutare assistenti diplomati e funzionari laureati.

Sono complessivamente 462 i posti messi a disposizione dal Ministero dell’Agricoltura attraverso due nuovi bandi di concorso, rivolti al reclutamento di assistenti e funzionari.

Pubblicati sul portale unico del reclutamento InPA, i bandi di concorso sono finalizzati rispettivamente all’assunzione di 88 assistenti e 374 funzionari, da inquadrare come personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato.

Concorso per 88 assistenti diplomati

Assunzioni PA: oltre mille posti a bando, candidature aperte 3 Gennaio 2024 Il bando di concorso per assistenti si rivolge ai candidati in possesso di diploma, che possono partecipare alle selezioni volte a reclutare diversi profili: assistente ispettore amministrativo contabile, assistente agrario forestale, assistente ispettore di laboratorio, assistente tecnico informatico e assistente amministrativo contabile.

Concorso per 374 funzionari laureati

Per quanto riguarda il concorso per il reclutamento di un contingente di unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area funzionari, invece, è richiesta la laurea e i posti sono destinati a diverse figure professionali da destinare alla Sezione Agricoltura presso l’amministrazione centrale in Roma e alla Sezione ICQRF.

L’invio della domanda di partecipazione può avvenire solo in modalità telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS direttamente sul portale InPa entro il 27 gennaio 2024.