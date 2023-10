Concorso per 400 Magistrati: bando, requisiti e scadenza

Nuovo bando del Ministero della Giustizia per 400 magistrati ordinari: domande di partecipazione entro 13 novembre, calendario d'esame il 5 dicembre.

Sono 400 i posti da Magistrato messi al bando dal Ministero della Giustizia, che ha approvato un nuovo concorso per esami pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 ottobre 2023.

Il bando per accedere alla Magistratura si rivolge ai laureati in Giurisprudenza in possesso di altri specifici requisiti, tra cui rientrare in una delle seguenti categorie:

Magistrati amministrativi e contabili;

procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C;

appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche;

dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

abilitati all’esercizio della professione forense anche se non iscritti all’Albo degli avvocati;

coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, entro il 13 novembre 2023.

Il concorso consisterà in una prova scritta e in una prova orale. La prima, in particolare, prevede lo svolgimento di tre elaborati teorici in materia di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2023, nonché sul sito del Ministero della Giustizia.