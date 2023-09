Concorsi pubblici: bando MIMIT per 338 assistenti

Nuovo bando di concorso per assumere 338 assistenti presso il MIMIT: domande entro il 29 settembre 2023.

Sono complessivamente 338 le figure da inquadrare in vari ruoli del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, selezionate attraverso il concorso pubblico pubblicato su InPA.

Il bando RIPAM, per titoli ed esami, punta infatti a reclutare un contingente complessivo di 338 unità di personale non dirigenziale, da assumere a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare come assistenti presso il MIMIT.

Stando al bando, le figure ricercate sono le seguenti:

90 assistenti amministrativi;

90 assistenti amministrativi contabili;

60 assistente tecnico delle telecomunicazioni;

40 assistente informatico;

38 assistente tecnico;

10 assistente specializzato delle telecomunicazioni;

10 assistente tecnico specializzato.

Il concorso prevede la somministrazione di una prova scritta con quesiti a risposta multipla, quesiti di logica e quesiti situazionali, oltre a una prova orale e alla valutazione dei titoli.

Per accedere alle selezioni è necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 29 settembre 2023, compilando il format di candidatura direttamente sul portale InPA.