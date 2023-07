Bandi INPS: tutte le novità 2023

I bandi promossi dall’INPS a favore dei figli dei dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione: borse di studio e altre iniziative.

L’INPS ha pubblicato nuovi bandi destinati ai figli dei dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione, che possono accedere a borse di studio e usufruire di specifiche iniziative organizzate sul territorio nazionale.

Ferie non godute: contributi INPS ai dipendenti 17 Luglio 2023

I bandi INPS in scadenza tra luglio e settembre 2023 sono tre:

borse di studio per corsi di lingue in Italia;

posti in ospitalità residenziale presso strutture INPS, CampusX e Collegi riconosciuti dal MIUR;

posti residenziali in convitto e per il “dopo scuola” in semiconvitto, presso strutture di proprietà INPS.

Bando borse di studio

L’INPS concede borse di studio per la frequenza di corsi di lingue in Italia, propedeutici per sostenere gli esami per la certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Possono partecipare i figli e gli orfani equiparati dei dipendenti e pensionati della PA iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali, ma anche dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

Il bando si rivolge agli studenti che hanno frequentato gli ultimi due anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, nell’anno scolastico 2022-2023. È possibile inoltrare le domande in modalità telematica dal 20 luglio al 1° settembre 2023.

Bando collegi universitari di merito

Il bando prevede l’assegnazione di posti in ospitalità residenziale presso strutture a gestione diretta INPS, CampusX ma anche presso i Collegi riconosciuti dal MIUR.

Possono partecipare gli studenti universitari figli o orfani degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e alla Gestione Fondo ex IPOST.

La domanda va presentata in via telematica entro l’11 agosto.

Bando convitti di proprietà INPS e Nazionali

L’INPS, infine, promuove i bandi 2023-2024 per i Convitti Strutture di proprietà INPS e per i Convitti Nazionali, entrambi per l’anno scolastico 2023-2024.

Le domande devono essere inoltrate in modalità telematica non oltre il 31 luglio 2023. Tutti i bandi sono pubblicati sulla sezione notizie del sito web dell’INPS.