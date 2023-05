Concorso Agenzia Entrate per 900 tecnici: calendario e sedi

Concorso Agenzia Entrate 900 assistenti tecnici: sedi e orari delle prove pe la selezione pubblica, onlina calendario regonale con indirizzi e date.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il calendario delle prove relative al concorso pubblico per assumere a tempo indeterminato 900 assistenti tecnici, indicando la sede di svolgimento della prova oggettiva tecnico-professionale.

Concorso Agenzia Entrate: prima prova il 22 maggio 22 Marzo 2023

La prova tecnico-professionale avrà luogo in data 22 maggio 2023 e consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza di alcune materie. Per i candidati seguirà anche una prova orale. I vincitori del concorso potranno essere assunti stabilmente negli uffici del territorio.

L’avviso delle Entrate informa sulle sedi d’esame, suddivise per regione o gruppi di regioni:

Regione Valle d’Aosta: Hostellerie Cheval Blanc, Rue, Via Clavalité, 20, 11100 AOSTA (AO), ore 9.30 cognomi da “AMA” a “LAI” e ore 14.30 cognomi da “LO DRA” a “ZAMB”;

Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto, Trentino-Alto Adige: Fiera Di Rimini, Via Costantino il Grande, 47922 RIMINI (RN), ore 9.30 cognomi da “ABA” a “LAN” e ore 14.30 cognomi da “LAP” a “ZUR”;

Regioni Lazio, Toscana, Umbria e residenti in Stato Estero: Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 ROMA, ore 9.30 cognomi da “ABA” a “LAU” e ore 14.30 cognomi da “LAV” a “ZUZ”;

Regioni Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata: Fiera di Foggia, Corso del Mezzogiorno 1, 71122 FOGGIA (FG), ore 9.30 cognomi da “ABA” a “INV” e ore 14.30 cognomi da “IOA” a “ZUZ”;

Regione Campania: Mostra d’Oltremare, Viale John F. Kennedy, 54, 80125 NAPOLI (NA), ore 9.30 cognomi da “ABA” a “ILM” e ore 14.30 cognomi da “IMB” a “ZUL”;

Regione Calabria: Cosenza Expo, padiglione Lucmar, via Primo Carnera (ex via Amundsen), 87036 COSENZA (CS), ore 9.30 cognomi da “ABA” a “LEN” e ore 14.30 cognomi da “LEO” a “ZUM”;

Regione Sicilia: Centro Fiere Bicocca, Via Passo del Fico, 95121 CATANIA (CT), ore 9.30 cognomi da “ABA” A “CES” – Centro Fiera del sud, Viale Epipoli, 250, 96100 SIRACUSA (SR), ore 9.30 cognomi da “CHAA” a “LABI” – Centro Fiere Bicocca, Via Passo del Fico, 95121 CATANIA (CT) ore 14.30 cognomi da “LABR” a “PARR” – Centro Fiera del sud, Viale Epipoli, 250, 96100 SIRACUSA (SR) ore 14.30 cognomi da “PASQ” a “ZUL”;

Regione Sardegna: Promocamera di Sassari, Via Predda Niedda, 18, 07100 SASSARI (SS), ore 9.30 cognomi da “ABI” a “MAR” e ore 14.30 cognomi da “MAS” a “ZUR”.

Entro fine 2023 sono previsti ulteriori bandi per l’assunzione di complessivi 4.347 posti:

Concorso Agenzia Entrate per 2500 funzionari;

Concorso Agenzia Entrate per 1644 funzionari tributari;

Concorso Agenzia Entrate per 130 funzionari tecnici;

Concorso Agenzia Entrate per 60 assistenti informatici 2a area F3;

Concorso Agenzia Entrate per 13 assistenti in provincia di Bolzano.