Maxi-concorso Agenzia Entrate 2023: migliaia di posti a bando

In arrivo il primo dei quattro bandi di concorso dell’Agenzia delle Entrate per il 2023: subito assunzione di 2500 funzionari, oltre 4mila entro l'anno.

Conto alla rovescia per il maxi-concorso promosso dall’Agenzia delle Entrate volto a favorire nuove assunzioni specializzate, con un vasto piano di inserimenti che riguarda diversi profili professionali e che sarà ulteriormente ampliato grazie al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), programma previsto dal decreto reclutamento stabilito in ambito PNRR.

Si tratterà di una nutrita rosa di singoli bandi per l’assunzione a copertura di complessivi 4.347 posti, con procedure concorsuali da avviare entro fine 2023:

Concorso Agenzia delle Entrate per 2500 funzionari;

Concorso Agenzia delle Entrate per 1644 funzionari tributari;

Concorso Agenzia delle Entrate per 130 funzionari tecnici;

Concorso Agenzia delle Entrate per 60 assistenti informatici seconda area F3;

Concorso Agenzia delle Entrate per 13 assistenti agli uffici situati in provincia di Bolzano.

Secondo il PIAO, inoltre, a queste sopraelencati si aggiungono altre 3.900 posizioni che saranno coperte entro il biennio.

Stando alle anticipazioni, il primo bando di concorso 2023 dell’Agenzia delle Entrate sarà pubblicato a giugno, destinato a 2.500 funzionari e accessibile da parte di coloro che hanno conseguito la laurea in materie giuridiche ed economiche o in ingegneria. I profili richiesti, infatti, riguardano: funzionari tributari, funzionari in attività legale, funzionari dei servizi di pubblicità immobiliare e funzionari per logistica e approvvigionamenti.