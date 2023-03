Concorso Agenzia Entrate: prima prova il 22 maggio

È prevista per il 22 maggio 2023 la prova scritta tecnico-professionale del concorso per assumere assistenti tecnici all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la data di inizio delle prove relative al concorso pubblico per assumere 900 assistenti tecnici, selezione annunciata con il bando pubblicato il 26 agosto scorso.

La prova tecnico-professionale prevista dal bando avrà luogo in data 22 maggio. Il diario e la sede d’esame saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 4 maggio.

Concorso Agenzia Entrate: come prepararsi

Il concorso Agenzia Entrate è volto ad assumere a tempo indeterminato 900 unità di personale per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, relativamente al profilo professionale di assistente tecnico. La sede di servizio dei vincitori è assegnata in base all’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse.

I primo step del concorso consiste in una prova scritta che verte su una serie di quesiti a risposta multipla in merito a una rosa di materie specifiche: geodesia, topografia e cartografia; scienza e tecnica delle costruzioni; strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare; normativa in materia di catasto; elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica; elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto tributario.

Seguirà una prova orale sotto forma di colloquio sulle medesime materie oggetto del test scritto, per accedere al quale serve un punteggio nello scritto di almeno 21/30. Per l’orale sono richieste anche conoscenze dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche comprese quelle di aggiornamento catastale dell’Agenzia delle Entrate.

Ai candidati sono richieste conoscenze teoriche e pratiche per garantire supporto nei servizi catastali e cartografici e di consulenza tecnico-estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare: predisposizione dati, aggiornamento banche dati, controlloin back office degli atti e sopralluoghi (rilievi e mappe). Inoltre, dovranno fornire consulenza e collaborare nelle pratiche di contenzioso.