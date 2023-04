Bonus INPS Soggiorni estivi e Vacanze 2023: novità online

Integrazioni sui bandi INPS per i Bonus Vacanze 2023 Nuovo Fondo Mutualità ex IPOST, Estate INPSieme e Corso di lingue all’estero: le nuove istruzioni.

L’Istituto di previdenza Nazionale ha pubblicato alcune integrazioni sul Bando Soggiorni estivi 2023 – Nuovo Fondo mutualita ex-IPOST, la cui domanda di partecipazione, che scade il 13 maggio 2023, in relazione ai contributi per soggiorni estivi in favore degli iscritti al Fondo , da fruire nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2023, per un massimo di 7 giorni, anche non continuativi.

Bando Soggiorni estivi 2023 ex IPOST



Il contributo concesso è in questo caso pari ad un importo massimo di 40 euro per ogni pernottamento nelle strutture previste, per un massimo di 7 pernottamenti fruiti anche in via non continuativa. Gli ammessi al beneficio, in ogni caso, devono produrre la documentazione di spesa riferita alla fruizione dell’avvenuto soggiorno, da inviare entro il 31 ottobre a pena la mancata erogazione del contributo.

Per essere ammessi al concorso, occorre essere iscritti da almeno un anno al Nuovo Fondo di Mutualità per un capitale minimo di 1.000 euro.

Come fare domanda

La domanda, corredata di copia del cedolino stipendio e dell’originale del certificato ASL (con codice regionale) attestante la necessità di cure termali e relativa tipologia, dovrà essere compilata sul modello GP03_Mut (scaricabile dal sito www.inps.it alla sezione Moduli > Domanda soggiorni estivi Nuovo fondo) e inviata, a mezzo Raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R all’INPS (Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali – Area Politiche di Assistenza e di Inclusione sociale per gli iscritti ai fondi mutualistici – Concorso Soggiorni estivi NF 2023 – Viale A. Ballarin 4200142, Roma). Si può anche mandare una PEC all’indirizzo:dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it.

In caso di partecipanti appartenenti allo stesso nucleo familiare, dovrà essere inviata una busta, o una PEC, per ogni partecipante contenente la domanda riferita al partecipante medesimo.

Bandi Estate INPSieme e Corso di lingue 2023

Nel frattempo, sono stati anche resi disponibili i prospetti contenenti i requisiti degli ultimi assegnatari vincitori dei bandi promossi dall’Istituto per la concessione del Bonus Vacanze 2023, relativamente alle tre misure Estate INPSieme Italia, Estate INPSieme Estero e vacanze tematiche in Italia, Corso di lingue all’estero per i figli degli iscritti alle gestioni dei dipendenti pubblici:

Estate INPSieme Italia , soggiorni studio in Italia per studenti della scuola primaria, secondaria d primo grado e, in caso di studenti disabili, della scuola superiore;

, soggiorni studio in Italia per studenti della scuola primaria, secondaria d primo grado e, in caso di studenti disabili, della scuola superiore; Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia , soggiorni studio in Paesi europei ed extraeuropei e vacanze tematiche in Italia per studenti della scuola superiore;

, soggiorni studio in Paesi europei ed extraeuropei e vacanze tematiche in Italia per studenti della scuola superiore; Corso di lingue all’estero, soggiorni studio finalizzati al conseguimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento (CEFR).

È possibile consultare i prospetti nelle pagine dei relativi bandi, nella sezione “integrazioni”.