Bando Estate INPSieme 2023: come funziona il bonus vacanze

Bandi Estate INPSieme: ogni anno, borse di studio per soggiorni estivi di vacanza in Italia e all’estero, quali requisiti richiedono e come accedervi.

Come ogni anno, anche per il 2023 è attesa la pubblicazione del Bando Estate INPSieme per soggiorni estivi di vacanza in Italia e all’estero, pensate sia per favorire momenti ricreativi e sportivi sia per organizzare attività culturali e stimolare l’apprendimento di una lingua straniera.

Destinatari delle borse di studio INPS sono i figli, gli orfani e gli equiparati degli iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST o alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (ex Fondo Credito), che possono partecipare ai singoli bandi e scegliere uno dei pacchetti soggiorno-vacanza dal catalogo proposto, organizzati in collaborazione con soggetti specializzati nel campo dei soggiorni studio e accreditati da parte dell’Istituto.

Requisiti Bando Estate INPSieme

I contributi INPS per i soggiorni studio sono destinati sia agli alunni che frequentano le scuole elementari e medie inferiori, sia agli studenti delle superiori. Le specifiche sono contenute in ogni singolo bando, così come l’importo della borsa di studio.

Il contributo può estendersi fino a 600 euro per i soggiorni di una settimana, fino a mille euro per i soggiorni di due settimane e fino a 2mila euro per le vacanze all’estero. In ogni caso, l’importo del contributo viene calcolato in base al valore ISEE del nucleo familiare d’appartenenza.

Come e quando fare domanda

I termini di presentazione della domanda per accedere ai bandi Estate INPSieme sono stabiliti dai singoli bandi di concorso, tuttavia è sempre necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinario all’atto della presentazione della domanda, oppure dell’ISEE minorenni in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

La domanda deve essere presentata all’INPS in modalità telematica, utilizzando il servizio dedicato accessibile dal sito web istituzionale.