Stipendi PA: niente rivalutazione fino al 2024

Focus sulle disparità di genere in tema di occupazione, welfare, retribuzioni e importo della pensione: per le donne è ancora una strada in salita.

Aggiornate le retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori distaccati all’estero, ai fini del calcolo dei contributi da versare: tabelle in GU.

Rinnovo CCSL Metalmeccanici: aumenti e una tantum

Rinnovo Contratto Metalmeccanici per Stellantis, Iveco, Cnhi e Ferrari: aumenti da subito in busta paga, rivalutazioni e benefit per 4300 euro in due anni.