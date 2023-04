Enti Locali: le retribuzioni utili per il TFR e TFS

Disciplina del trattamento di fine rapporto: quando conviene lasciarlo in azienda e come calcolare il TFR, gestire gli accantonamenti e chiedere anticipi.

La rivincita del TFR: a picco i rendimenti dei Fondi Pensione

Fondi negoziali e aperti in calo del 10% per le turbolenze sui mercati e il rialzo dei tassi, rimonta solida per il TFR: numeri e trend nel Report Covid.