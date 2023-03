Concorso ASMEL 2023 per assunzioni negli Enti locali

In GU il bando di concorso ASMEL assumere diversi profili professionali nei Comuni e negli Enti locali con graduatorie di idonei

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 marzo 2023 il nuovo bando di concorso promosso da ASMEL, Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli Enti locali, mirati a formare graduatorie di idonei da assumere presso i Comuni su tutto il territorio nazionale.

È possibile candidarsi fino al 22 marzo aperte sul portale Asmelab.it.

ASMEL ha indetto un concorso unico per selezionare candidati da inserire nelle graduatorie permanenti, dalle quali attingeranno i Comuni e gli Enti locali per avviare nuove assunzioni in base alle concrete necessità, per posizioni a tempo determinato e indeterminato, anche relative all’attuazione del PNRR. Gli avvisi sono due:

avviso per aggiornamento elenchi di idonei alle assunzioni di 15 profili professionali;

avviso per creazione nuovi elenchi di idonei alle assunzioni di 16 ulteriori unità.

Il primo avviso prevede l’aggiornamento annuale degli Elenchi già esistenti con 15 profili professionali, mentre il secondo avviso riguarda 16 nuovi profili ripartiti tra laureati, diplomati e operai specializzati.

I candidati ammessi al concorso sono chiamati a svolgere le prove selettive in modalità telematica, mediante la somministrazione di un Quiz multidisciplinare con 60 quesiti a risposta multipla. Chi supera le prove sarà inserito nell’elenco di idonei relativo al proprio profilo professionale.