Ministero della Difesa: concorso per 68 Ufficiali

Cosa prevede il concorso indetto dal Ministero della Difesa per reclutare complessivamente 68 Ufficiali.

Il Ministero della Difesa ha indetto un nuovo bando di concorso per il reclutamento di 68 Ufficiali nei ruoli speciali delle Armi e dei Corpi dell’Aeronautica. La selezione si rivolge ai candidati di entrambi i sessi in possesso di specifici requisiti, chiamati a candidarsi attraverso il portale ufficiale dedicato ai concorsi.

Il concorso, in particolare, prevede il reclutamento di:

37 sottotenenti in servizio permanente;

22 sottotenenti da impiegare nel ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico (6 posti nelle costruzioni aeronautiche, 6 posti nell’elettronica, 4 posti nelle infrastrutture ed impianti, 2 posti nella motorizzazione, 2 posti nella chimica, 2 posti nella fisica);

9 sottotenenti da impiegare nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato aeronautico.

Per partecipare al concorso è necessario avere meno di 52 anni per i sottotenenti in servizio permanente e per i sottotenenti appartenenti al Corpo del Genio aeronautico, mentre non sono previsti vincoli anagrafici per i candidati al ruolo speciale del Corpo di Commissariato aeronautico.

Il concorso prevede due prove scritte, oltre alla valutazione dei titoli di merito e agli accertamenti psicofisici e attitudinali. È anche prevista una prova orale, seguita dall’accertamento della conoscenza lingua inglese.

I candidati possono presentare la propria domanda tramite il portale dedicato ai concorsi online del Ministero della Difesa entro il 18 dicembre 2022, autenticandosi con SPID.