Concorso Ministero della Cultura per 518 funzionari

Il CNDCEN si esprime in merito all’incompatibilità tra la professione di commercialista e il lavoro subordinato presso un Ente partecipato.

Nessuna autodichiarazione da presentare per ottenere il Bonus 150 euro da parte dei dipendenti pubblici: lettura cedolino su NoiPA.

Concorso Agenzia Cybersicurezza Nazionale per 60 coordinatori ICT

Concorso pubblico per assumere 60 diplomati esperti in ambito ICT presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.