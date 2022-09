Concorsi Agenzia delle Entrate: tutti i bandi fino al 2023

I bandi promossi dall’Agenzia delle Entrate in base al piano triennale dei fabbisogni di personale: opportunità per assistenti e funzionari.

Nel biennio 2022-2023 ci saranno circa 5.250 nuove assunzioni promosse dall’Agenzia delle Entrate, che ha in programma di inserire assistenti e funzionari. L’ultimo bando di concorso per 900 assistenti geometri e periti edili è scaduto il 23 settembre, tuttavia l’Agenzia delle Entrate prevede già di selezionare altro personale qualificato a partire dalla fine dell’anno in corso.

Agenzia Entrate: bandi per nuove assunzioni 7 Giugno 2022

Concorsi Agenzia Entrate 2022: i prossimi bandi

Da qui a fine 2022, la campagna di reclutamento coinvolgerà diversi profili professionali, chiamati a prendere servizio in diverse zone d’Italia. I bandi riguardano differenti profili, per oltre 3000 unità. Vediamoli di seguito in dettaglio.

Bando funzionari tecnici

Entro dicembre 2022 sarà indetto un bando per reclutare 130 funzionari, in particolare ingegneri e architetti iscritti ai relativi Albi nella sezione A).

Bando assistenti

Sempre alla fine del 2022 sarà bandito un concorso per assumere 13 assistenti per gli uffici dell’Agenzia situati in Provincia di Bolzano, come supporto amministrativo, tributario e informatico. Per partecipare è sufficiente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Bando funzionari

Prima dell’arrivo del 2023, infine, l’Agenzia delle Entrate avvierà le procedure per il reclutamento di 2500 funzionari suddivisi tra diversi profili: funzionario tributario, funzionario servizi di pubblicità immobiliare, funzionario in attività legale, funzionario logistica e approvvigionamenti.

Bando assistenti informatici

Nel primo semestre del 2023 sarà indetto il bando di concorso per 60 assistenti informatici da inquadrare nella seconda area F3, chiamati a occuparsi della gestione operativa e della manutenzione del sistema informatico locale.

Concorso funzionari Agenzia Entrate 2023

Altri 1.644 funzionari saranno reclutati entro i primi sei mesi del 2023, in diversi profili: funzionario tributario, funzionario in fiscalità internazionale, funzionario audit – protezione dei dati personali, funzionario in controllo di gestione.