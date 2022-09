Concorsi Università: a Palermo selezioni aperte per 105 posti

Cosa prevedono i bandi di concorso 2022 promossi dall’Università di Palermo per assumere nuovo personale a tempo indeterminato e determinato.

Sono complessivamente 105 le opportunità di lavoro promosse dall’Università di Palermo, che ha indetto diversi bandi di concorso volti ad assumere personale a tempo sia indeterminato sia determinato, pubblicati in Gazzetta Ufficiale (la n.69 del 30 agosto) rivolti a candidati in possesso di titoli di studio differenti e differenziati in base al tipo di profilo ricercato, così come alla categoria di inquadramento.

Ecco una sintesi dei bandi promossi dall’Università di Palermo.

Università di Palermo 2022: bandi e scadenze

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di tecnologo , categoria EP, a tempo determinato della durata di trentasei mesi e parziale al 50%, per il Dipartimento di Giurisprudenza. È richiesta la laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea, oltre a una comprovata esperienza almeno biennale nella progettazione europea e nel project management, in riferimento all’ambito giuridico e umanistico. Il bando scade il 14 settembre 2022.

Maggiori informazioni sui bandi e sulle modalità di accesso alle selezioni sono reperibili sui singoli avvisi, raggiungibili attraverso l’edizione online della Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 69 del 30-8-2022.