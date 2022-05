Concorso al Comune di Milano: assunzioni per amministrativi

Concorso pubblico Comune di Milano: assunzione a termine di collaboratori per servizi amministrativi, domande entro il 18 maggio.

Il Comune di Milano assume a tempo determinato nuove risorse in qualità di collaboratori dei servizi amministrativi, avviando una selezione pubblica apposita e finalizzata a formare una graduatoria ad hoc.

Il testo del bando prevede l’assunzione di collaboratori, categoria B e posizione giuridica B3, da impiegare per esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali attivando un contratto della durata massima di 6 mesi, anche non continuativi.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica entro il 18 maggio 2022.

Possono partecipare al concorso i candidati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

di scuola secondaria di secondo grado, inteso come titolo abilitante per l’iscrizione ai corsi universitari, oppure diploma di qualifica professionale conseguito al termine di corsi triennali presso istituti professionali di Stato o scuole legalmente riconosciute; possesso di credenziali SPID;

avere disponibilità della strumentazione prevista per la partecipazione al concorso digitale da remoto;

possesso di casella di posta elettronica certificata (PEC) personale.

È prevista una prova scritta che si svolgerà in data 26 maggio 2022 in modalità digitale da remoto, assicurando l’identificazione dei candidati e la loro tracciabilità nonché il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale.