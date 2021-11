Concorsi in scadenza a novembre: bandi e manuali consigliati

Funzionari, tecnici, amministrativi e infermieri: tutti i bandi di concorso in scadenza a novembre e i manuali per prepararsi alle prove d’esame.

La stagione dei concorsi pubblici è ufficialmente ripartita dopo il lungo periodo di stop dovuto all’emergenza sanitaria. L’autunno 2021, in particolare, si sta caratterizzando per la pubblicazione di numerosi bandi promossi sia dalle Pubbliche Amministrazioni centrali sia da quelle locali, che porteranno all’inserimento di numerose unità nel pubblico impiego.

Tra i concorsi in scadenza a novembre figurano le selezioni indette da alcune amministrazioni regionali sia i bandi attivati dall’ACI, che assume laureati e diplomati, ma anche le procedure concorsuali Ripam per l’assunzione di funzionari nelle Regioni del Sud. Ecco una panoramica dei bandi in scadenza entro fine novembre. Vediamoli tutti in dettaglio.

Concorso Ripam per 2022 funzionari laureati

Bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a reclutare a tempo determinato 2022 unità di personale non dirigenziale (Area III – F1), con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi inerenti alla politica di coesione dell’Unione Europea e nazionale. Le risorse saranno impiegate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 15 novembre 2021.

Manuale per concorso 2022 posti Ripam Manuale completo per prepararsi al concorso Ripam per assumere 2022 funzionari tecnici. Contiene anche i quiz commentati per la prova scritta.

Concorso ACI per assumere 298 amministrativi

L’ACI ha riaperto due procedure concorsuali avviate nel 2019, finalizzate ad assumere complessivamente 298 figure professionali a tempo indeterminato. La selezione riguarda profili amministrativi da inserire sia presso le sedi centrali dell’Ente sia nelle sedi periferiche. Il bando scade il 29 novembre 2021.

Concorso ACI: manuale completo Manuale completo per prepararsi al concorso per amministrativi promosso dall'ACI, valido per la selezione 2021.

Concorso per 98 istruttori amministrativi Regione Sardegna

Concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 98 unità di personale, da inserire come istruttori amministrativi presso l’amministrazione regionale, gli Enti, le agenzie e le aziende del Sistema della Regione Autonoma della Sardegna (categoria C – livello retributivo C1). Il bando scade il 29 novembre 2021.

Kit concorso 98 istruttori amministrativi Regione Sardegna Manuali per la preparazione completa al concorso per 98 istruttori amministrativi presso la Regione Sardegna. Il kit contiene il manuale di teoria, il volume dei test e la prova di inglese. Le domande coprono tutte le materie oggetto delle prove concorsuali. In omaggio con il kit l'ebook di informatica, per completare la preparazione alla prova orale.

Concorso per 700 infermieri ALISA Liguria

Concorso promosso dall’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) per assumere a tempo indeterminato 700 risorse con il ruolo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D). Il bando scade il 29 novembre 2021.

Kit teoria e test per concorso ALISA Liguria Manuale completo di teoria e test per la preparazione al concorso indetto da ALISA Regione Liguria. Il KIT comprende: "L'Infermiere Manuale Completo Teorico-Pratico" per i concorsi e la formazione professionale, più "Test dei concorsi per l'Infermiere 5000 quesiti commentati per la preparazione ai concorsi e percorsi formativi". Nella sezione online saranno disponibili anche la teoria e i quiz di informatica e lingua inglese.