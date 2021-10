Quantificazione TFR e TFS per dipendenti pubblici: nuova domanda INPS

Nuova modalità di domanda INPS per la quantificazione del TFR e del TFS finalizzata alla cessione ordinaria o agevolata per i dipendenti pubblici.

Nell’ambito del Progetto “TFR e TFS in un click”, l’INPS ha reso disponibile per i dipendenti pubblici un nuovo servizio online per la richiesta di quantificazione del TFR/TFS, tanto per la liquidazione ordinaria (DPR 5 gennaio 1950, n. 180) quanto per quella agevolata (DL 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

Per poter accedere ai servizi serve l’autentificazione tramite credenziali: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le domande si presentano direttamente o tramite l’assistenza degli Istituti di Patronato, con procedura telematica dal sito web INPS (www.inps.it) seguendo i seguenti percorsi:

“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR”;

“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.

Nella nuova domanda si devono indicare solo le informazioni che non sono già in possesso dell’Istituto. In questo modo, sarà più semplice ottenere riscontro immediato sulla prestazione richiesta e facilitare l’automatizzazione dei controlli.