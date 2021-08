Concorsi pubblici in Regione Veneto: 5 bandi in scadenza

Concorso pubblico per assumere 304 funzionari, indetto dal Ministero dell’Istruzione: candidature entro il 27 agosto, scritto e orale con Green Pass.

La Città Metropolitana di Milano promuove nuovi concorsi per assumere diverse figure a tempo indeterminato, per laureati e diplomati.

Avvio impresa in Lombardia: contributi a fondo perduto per Partite IVA

Nuove risorse per sostenere l’avvio di imprese e le iniziative di autoimprenditorialità in Lombardia, anche come opportunità di ricollocamento.