Regione Lombardia: concorso dirigenti area tecnica

Concorso per dirigenti promosso dalla Regione Lombardia: requisiti, titoli di studio richiesti e istruzioni per candidarsi.

Milano: assunzioni e figure più ricercate 28 Luglio 2020 La Regione Lombardia promuove un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 10 dirigenti in area tecnica, da inserire nell’organico dell’amministrazione.

Il bando è rivolto ai laureati in possesso di specifici requisiti, relativi non solo al percorso formativo ma anche all’esperienza maturata.

Per quanto riguarda i titoli di studio, è necessario aver conseguito la laurea in architettura, ingegneria civile o edile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, politica del territorio, scienze agrarie, scienze ambientali, scienze geologiche o urbanistica.

È anche indispensabile aver maturato cinque anni di comprovata esperienza professionale lavorando nella Pubblica Amministrazione, o in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche, con qualifica corrispondente o superiore alla categoria professionale D del comparto Funzioni Locali. È anche possibile accedere al concorso avendo lavorato in aziende private in qualifica almeno corrispondente a quella immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale.

Le domande per accedere al concorso possono essere presentate fino al 15 settembre 2020, esclusivamente online utilizzando il sistema informativo di Regione Lombardia dedicato ai bandi pubblici.