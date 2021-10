Sussidio ISCRO per autonomi: domanda entro ottobre

Per il sussidio INPS di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), domanda entro ottobre per autonomi in Gestione Separata.

Per il triennio 2021-2023, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. La domanda va presentata all’INPS esclusivamente entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni di sperimentazione, in via telematica o tramite il Contact Center (numero verde gratuito 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile a pagamento).

L’indennità ISCRO (esentasse e senza accrdito figurativo) può essere richiesta una sola volta nel triennio ed è erogata per sei mensilità, dal giorno successivo alla domanda. Il suo importo è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e trasmesso all’INPS alla data domanda. Ad esempio, con ultimo reddito di 6.000 euro, si divide per due e si moltiplica per 25%, quindi la prestazione ISCRO è in questo caso di 750 euro (il minimo è comunque di 250 euro ed il massimo 800 euro).

Requisiti ISCRO

Regolarità contributiva.

Essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L’assicurato autocertifica i redditi e l’INPS verifica con l’Agenzia delle Entrate il requisito di reddito: nel 2020 bisogna avere un reddito massimo da lavoro autonomo di 8.145 euro, che deve essere inferiore al 50% della media dei tre anni 2017, 2018 e 2019. Non possono presentare domanda coloro che hanno altre tipologie di reddito (dipendente o parasubordinato o di partecipazione ad impresa).

L’indennità è incompatibile con pensioni dirette, Reddito di Cittadinanza, indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, cariche elettive e/o politiche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza. L’erogazione dell’indennità ISCRO sarà poi accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, con criteri adottati con apposito decreto ministeriale.