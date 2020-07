Professioni tecniche: verifiche su equo compenso

Tratto dallo speciale: Professionisti

MEF: stop al lavoro non retribuito 18 Febbraio 2020 Nasce il nucleo centrale di monitoraggio sull'equo compenso per le professioni tecniche, iniziativa che si deve alla firma del protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Rete Professioni Tecniche. L'accordo prevede l'istituzione del nucleo di controllo che possa monitorare la corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso per i professionisti in ambito tecnico, con riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia. L'organismo, secondo quanto stabilito dal Ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della RPT Armando Zambrano, è composto da tre rappresentanti del Ministero della Giustizia designati dal Guardasigilli. Un compenso che non sia equo lede la dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in termini di concorrenza – ha affermato il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede -. Oggi con la nascita del 'Nucleo centrale di monitoraggio' facciamo un importante passo in avanti perché sia assicurata la qualità dell'attività del professionista e di conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti. Come ha sottolineato Armando Zambrano, l'equo compenso per i professionisti è un diritto ed è fondamentale estenderne l'applicazione a tutti i committenti e alla PA. Saranno i nuclei territoriali ad acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di interesse, segnalando al nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni.