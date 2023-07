Nuovi incarichi MIMIT per professionisti: come candidarsi

Il MIMIT chiama a raccolta i professionisti per formare elenchi di commissari liquidatori e componenti comitati di sorveglianza.

Il MIMIT ha pubblicato due avvisi ad hoc per il conferimento di incarichi di commissario liquidatore e di componente dei comitati di sorveglianza.

Incarichi al MIMIT, nuovi bandi: candidature online 30 Giugno 2023 I bandi, infatti, sono mirati a costituire elenchi di professionisti idonei, che siano in grado di svolgere l’incarico di commissario liquidatore delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione e quello di componente del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione.

Elenco commissari liquidatori

Per quanto riguarda la formazione dell’elenco di commissari liquidatori, possono proporsi tramite la piattaforma online commissariliquidatori.mise.gov.it, entro il 15 settembre 2023, gli iscritti agli Albi professionali degli avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, dagli esperti in materia di lavoro e cooperazione e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.

Elenco componenti comitati di sorveglianza

In merito all’elenco dei componenti dei comitati di sorveglianza, invece, i candidati devono inviare le richieste via PEC all’indirizzo dgv.div06@pec.mise.gov.it. Possono svolgere questo incarico gli avvocati, i dottori commercialisti, i revisori contabili e consulenti aziendali e i dirigenti e i funzionari in servizio di Area III del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.