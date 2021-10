Professionisti a Expo Dubai: networking e incontri B2B

In occasione di Expo Dubai, Confprofessioni e Aprieuropa organizzano una delegazione per creare nuove sinergie tra professionisti italiani ed esteri.

Expo Dubai rappresenta una valida occasione di networking e una importante opportunità di business per i liberi professionisti, che rappresentano figure fondamentali nel panorama dell’export per le PMI italiane.: ne sono consapevoli Confprofessioni e Aprieuropa, che promuovono una missione a Dubai in programma dal 16 al 21 gennaio 2022.

A Expo Dubai le PMI del Made in Italy 1 Ottobre 2021 L’obiettivo della delegazione è rafforzare le sinergie tra liberi professionisti italiani ed esteri, ma anche creare un proficuo scambio di idee e di buone pratiche, gettando le basi per future opportunità professionali.

A ognuno sarà concessa la possibilità di partecipare a incontri mirati anche con altri colleghi stranieri. Il pacchetto proposto da Confprofessioni e Aprieuropa comprende, oltre al viaggio e al pernottamento, anche incontri B2B di settore. Gli interessati a partecipare possono compilare modulo di iscrizione predisposto sul sito di Confprofessioni.

La specifica competenza in ambito internazionale dei liberi professionisti – si legge nella nota diffusa da Confprofessioni – oltre a rappresentare un indiscusso volano economico per il sistema professionale stesso, costituisce necessario sistema di connessione anche per imprese ed enti che manifestano sempre di più la necessità di guardare oltre i confini nazionali avviando processi di internazionalizzazione mirati sulle specificità del Sistema Italia.