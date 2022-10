Calcolo Pensione ENPAM: requisiti e simulazione con la Busta arancione

Calcolo pensione ENPAM medici e odontoiatri: come funziona il servizio Busta arancione e come effettuare simulazioni previdenziali e pensionistiche.

Tra gli interrogativi più frequenti tra tutti i lavoratori, compresi i professionisti ENPAM del settore sanitario, ci sono due domande: quando potrò andare in pensione e quanto prenderò? Per rispondere alla prima, PMI.it ha realizzato un pratico tool per il calcolo dell’età pensionabile, per rispondere alla seconda, gli Enti previdenziali mettono spesso a disposizione dei programmi di simulazione importo.

L’ENPAM offre ai propri iscritti il servizio “Busta arancione”. Vediamo come funziona e quali informazioni fornisce sulla propria pensione futura.

Come si calcola la Pensione ENPAM

La funzione Busta arancione proposta dall’ENPAM è pensata per offrire a medici e dentisti la possibilità di tenere sempre sotto controllo la propria posizione previdenziale e fare delle simulazioni di pensione futura, così da rendere più trasparente il rapporto tra Fondazione e gli iscritti e permettere a questi ultimi di poter pianificare in maniera strategica il proprio futuro previdenziale.

In base al risultato ottenuto si può, ad esempio, decidere di aumentare la propria pensione attraverso un riscatto di laurea o di allineamento, oppure di integrare la rendita con una forma di previdenza complementare. Il tutto senza doversi recare in alcun ufficio o dover fare alcuna fila, semplicemente accedendo alla propria Area riservata.

Possono usufruire del servizio anche gli iscritti alla gestione della medicina generale che sono passati alla dipendenza, come chi lavorava come guardia medica convenzionata ed è stato assunto dalla Asl mantenendo la contribuzione all’ENPAM.

Busta arancione ENPAM:

Requisiti e ipotesi di pensione ENPAM

Gli iscritti ENPAM possono andare in pensione anticipata con il requisito minimo di età (62 anni), 30 anni di anzianità dalla laurea e 35 anni di contribuzione (effettiva, riscattata o ricongiunta). È anche possibile andare in pensione anticipata a qualsiasi età se si hanno almeno 30 anni di anzianità dalla laurea e 42 anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta).

Come funziona la Busta arancione

Per consultare la propria Busta arancione ENPAM bisogna entrare nella propria area riservata e cliccare su “Ipotesi di pensione”. Il servizio propone un prospetto della pensione di Quota A, di Quota B e per i periodi di attività svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) come medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale e all’emergenza territoriale. Si tratta ovviamente di una simulazione approssimativa.

Pensione Quota A e Quota B

Per quanto riguarda la pensione del Fondo di previdenza generale – Quota A, si possono fare due ipotesi, dato che gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’età anagrafica e non in base a quanto si guadagna:

pensione di vecchiaia ;

; pensione anticipata a 65 anni con 20 anni di anzianità contributiva sul Fondo di previdenza generale Quota A.

Per i medici e gli odontoiatri che svolgono la libera professione (Fondo della libera professione – Quota B), per i convenzionati SSN come medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale e all’emergenza territoriale, o come dipendenti con contribuzione sulla gestione dei Medici di medicina generale dell’ENPAM (cosiddetti “transitati alla dipendenza”), ci sono invece tre diverse ipotesi di pensione, che includono già gli effetti dei contributi che si verseranno in futuro.

Calcolo pensione futura ENPAM

Il calcolo della pensione futura può essere effettuato ipotizzando di: mantenere fino al momento del pensionamento guadagni in linea con la media dei redditi percepiti fino a quel momento; avere in futuro un reddito pari alla media degli ultimi tre/cinque anni; mantenere fino al momento della pensione il reddito dell’ultimo anno.

Il servizio consente inoltre di visualizzare tutti i fondi in cui si è attivi dal punto di vista previdenziale (Quota A, B, Fondo della Medicina convenzionata e accreditata) e di scaricare i file pdf con le ipotesi di pensione legate ai vari fondi.

Attenzione: nella Busta arancione non sono sempre comprese le quote di pensione per attività svolta come specialista ambulatoriale convenzionato (per cui è necessaria la trasmissione di dati da parte delle Asl) o come specialista esterno. In questi casi l’ENPAM segnala che è necessario fare una richiesta scritta agli uffici.