Approvazione Legge Bilancio il 29 dicembre: tutte le risorse stanziate

Manovra 2024 approvata in Senato, disco verde alla Camera il 29 dicembre, ecco i principali interventi e gli impieghi finanziari delle risorse stanziate.

L’aula del Senato ha dato il via libera alla Legge di Bilancio 2024. Con 109 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, il maxi–emendamento composto da un unico articolo per 561 commi è stato approvato.

Ora, l’esame passa alla Camera per l’approvazione definitiva prevista per il 29 dicembre.

I numeri della Manovra di Bilancio

Manovra 2024: tutte le misure 22 Dicembre 2023 Nella manovra, gli impieghi complessivi ammontano a 32,8 miliardi di euro per il 2024, 17,3 miliardi per il 2025 e 16,6 miliardi per il 2026. Sono composti da minori entrate per circa 17,3 miliardi nel 2024, 0,9 miliardi nel 2025 e circa 0,7 miliardi nel 2026, e maggiori spese per circa 15,5 miliardi nel 2024, 16,5 miliardi nel 2025 e 16 miliardi nel 2026.

Principali interventi e misure 2024

Tra gli interventi che aumenteranno il debito netto sono inclusi il rifinanziamento del Fondo per i contratti nel pubblico impiego, l’APE Sociale, l’Opzione Donna e Quota 103, il rifinanziamento del SSN, il credito di imposta ZES unica del Sud e il ponte sullo Stretto di Messina.

Questi interventi rappresentano una spesa corrente maggiore di 3 miliardi nel 2024 e 5 miliardi per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Risorse e Finanziamenti

Le risorse reperite dal Ddl ammontano a complessivi 17,1 miliardi per il 2024, 12,8 miliardi per il 2025 e 20,5 miliardi per il 2026.

I principali mezzi di finanziamento della Manovra includono il contrasto all’evasione e la razionalizzazione fiscale, che generano entrate maggiori per circa 1,2 miliardi nel 2024, 2,4 miliardi nel 2025 e 2,4 miliardi nel 2026.

Inoltre, il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli enti territoriali alla finanza pubblica comporta una minore spesa corrente (e, in misura minore, in conto capitale), per circa 1,4 miliardi nel 2024, circa 1,5 miliardi nel 2025 e circa 1,5 miliardi nel 2026.