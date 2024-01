Abuso d’ufficio: Governo Meloni contro la UE

La Manovra 2024 slitta in Aula al Senato, in ritardo il maxi-emendamento del Governo: impasse sul taglio pensioni e tempi strettissimi per l’approvazione.

Taglio pensioni PA: si salvano quelle di vecchiaia

Governo: ok a misure per evitare il taglio della pensione di vecchiaia dei dipendenti pubblici ex INPDAP, ma resta la penalità per chi esce in anticipo.