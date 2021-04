Recovery Plan: le Linee Guida approvate in Parlamento

Recovery Plan: il Governo si impegna per la versione definitiva del PNRR, da presentare a Bruxelles entro fine aprile: focus su imprese e giovani.

Camera e Senato hanno approvato le linee guida italiane sul Recovery Plan, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da 220 miliardi finanziato con le risorse europee, soprattutto dal Next Generation EU. Mercoledì 31 marzo l’approvazione della Camera e giovedì primo aprile il voto del Senato. In entrambi i casi, è stata approvata la risoluzione di maggioranza, che impegna il Governo: a redigere il PNRR nella sua versione definitiva tenendo conto degli orientamenti contenuti nella Relazione dalle Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE, comprensiva dei pareri delle Commissioni permanenti; a rendere comunicazioni alle Camere prima della sua trasmissione; ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi successive.

Il Recovery Plan, lo ricordiamo, va presentato a Bruxelles entro aprile. Il ministero dell’Economia, Daniele Franco, intervenendo in Aula, ha sottolineato una serie di obiettivi: «dobbiamo far sì, con questo Piano, che i giovani e le imprese siano al centro del nostro sforzo di ripresa», specificando poi di riferirsi alle aziende di tutti i settori: il manifatturiero, i servizi (fra i quali è fondamentale il turismo), l’agricoltura. «Il Piano deve aiutare la trasformazione e il rafforzamento del nostro sistema produttivo» e rappresenta «un’occasione di sviluppo molto importante per il nostro Paese, ma non è l’unico strumento di politica economica per raggiungere obiettivi di crescita, inclusione ed efficienza».

Recovery Plan Italia: tutti i progetti in cantiere 16 Febbraio 2021 Dunque, «uno strumento aggiuntivo prezioso», con «una parte significativa dei progetti finanziati» che riguarderà iniziative nuove, «criteri volti a concentrare le risorse sugli interventi più innovativi, a maggior impatto sull’economia e sul lavoro». Fra gli elementi centrali, la trasformazione dell’economia «verso un paradigma di crescita inclusiva e sostenibile», quindi il capitolo green. Ci sono poi tre temi trasversali: la parità di genere, i giovani e gli squilibri territoriali. In questo quadro si inseriscono sei missioni, suddivise in capitoli:

digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura : 46,3 miliardi, che salgono a 59 considerando anche i fondi della programmazione di bilancio. Le componenti: Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA, Turismo e Cultura 4.0.

: 46,3 miliardi, che salgono a 59 considerando anche i fondi della programmazione di bilancio. Le componenti: Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA, Turismo e Cultura 4.0. Rivoluzione verde e transizione ecologica : 69,8 miliardi di euro, che salgono a 79 con i fondi di bilancio. Le componenti: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, Transizione energetica e mobilità locale sostenibile, Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica, Impresa verde ed economia circolare.

: 69,8 miliardi di euro, che salgono a 79 con i fondi di bilancio. Le componenti: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, Transizione energetica e mobilità locale sostenibile, Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica, Impresa verde ed economia circolare. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: 32 miliardi di euro, che diventano oltre 33 miliardi con la programmazione di bilancio. I capitoli: Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0, Intermodalità e alla logistica integrata.

32 miliardi di euro, che diventano oltre 33 miliardi con la programmazione di bilancio. I capitoli: Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0, Intermodalità e alla logistica integrata. Istruzione e ricerca : 28 miliardi di euro, salgono a 34,04 con i fondi di sviluppo e di programmazione di bilancio. Capitoli: potenziamento delle competenze e diritto allo studio, Dalla Ricerca all’impresa.

: 28 miliardi di euro, salgono a 34,04 con i fondi di sviluppo e di programmazione di bilancio. Capitoli: potenziamento delle competenze e diritto allo studio, Dalla Ricerca all’impresa. Inclusione e coesione: 27,6 miliardi, ai quali si aggiungono oltre 55 miliardi della programmazione di bilancio 2021-2026, per quasi 85 miliardi complessivi. Si declina attraverso: Politiche per il lavoro, Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore, Interventi speciali di coesione territoriale.

27,6 miliardi, ai quali si aggiungono oltre 55 miliardi della programmazione di bilancio 2021-2026, per quasi 85 miliardi complessivi. Si declina attraverso: Politiche per il lavoro, Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore, Interventi speciali di coesione territoriale. Salute: 20,7 miliardi, dei quali 19,7 di risorse del Next Generation Eu. Capitoli: Assistenza di prossimità e telemedicina, Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria.